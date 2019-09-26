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    سلطنة عمان والأمم المتحدة يستعرضان مسارات تحقيق السلام باليمن

    12:27 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    سلطنة عمان والأمم المتحدة يستعرضان مسارات تحقيق السلام باليمن

    وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي

    مسقط/نيويورك - أ ش أ

    استعرض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الجهود المبذولة مع الأطراف اليمنية في مسار تحقيق السلام.وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس بأن ابن علوي أكد - خلال اللقاء - أهمية استمرار السلطنة في دعم المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي يجلب لليمن الأمن والاستقرار.

    من جانبه قال جريفيث: "إن عُمان لديها موقع جغرافي مهم إذ إن لديها حدودا مع اليمن وتاريخا طويلا من التواصل وعلاقات طيبة مع الجميع.. وليس لديها أي مصلحة سوى السلام والاستقرار في المنطقة.. ونحن دائمًا متفقون على ما ينبغي فعله".

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    يوسف بن علوي الخارجية العمانية سلطنة عمان الأمم المتحدة اليمن

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