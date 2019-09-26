وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

القاهرة (مصراوي)

توفي اليوم الخميس الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر ناهز 86 سنة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

شغل شيراك، المولود في باريس في نوفمبر 1932، رئاسة فرنسا من 1995 حتى 2007.

قبل الرئاسة، تولى شيراك منصب رئيس الوزراء في فرنسا بين عامي 1974- 1976، وأيضا بين عامي 1986-1988.

في السنوات الأخيرة ظهرت أدلة فساد ضد شيراك، الذي تولى أيضا منصب عمدة باريس، وأدانته محكمة فرنسية في 2011 بالتلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، وعاقبته بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ.

انتمى شيراك لتيار يمين الوسط وكان شخصية بارزة في المشهد السياسي الفرنسي لعقود. بدايته السياسية كانت مطلع ستينيات القرن الماضي إذ تولى منصب رئيس الموظفين التابعين لرئيس الوزراء الفرنسي جورج بومبيدو.

وكان من أبرز مواقفه السياسية رفضه المشاركة في الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق في 2003.