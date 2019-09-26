وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الكويتي سبل تطوير العلاقات الثنائية

نيويورك - أ ش أ

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطوريها بمختلف المجالات.

وأشاد الحضرمي - خلال لقائه نظيره الكويتي على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- بموقف الكويت حكومة وشعبًا تجاه اليمن في كل المراحل والظروف ودعمها الإنساني السخي، منوهًا بأن هذه المواقف ستظل دينًا في أعناق اليمنيين.

وأكد حرص الحكومة الشرعية على السلام والاستمرار في الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي لا سيما ما يتصل بتنفيذ اتفاق بالحديدة ، مضيفًا أن استمرار تعنت مليشيات الحوثيين هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام .

من جهته.. جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للحكومة الشرعية ووقوف بلاده حكومة وشعبًا إلى جانب اليمن ، متمنيًا أن يخرج اليمن من منحته بتعاون أبنائه ودعم أشقائه والعالم المحب للسلام.