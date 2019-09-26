اليابان تُرحب بالاتفاق التجاري مع أمريكا

طوكيو- (د ب أ):

رحب وزير التجارة الياباني إيسهو سوجاوارا، الخميس، بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين إن الاتفاق الأولي "ينطوي على أهمية كبيرة، حيث أدى إلى تجنب خطوات حمائية كان يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية".

يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى اليابان، وخفض الرسوم الأمريكية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. وكان قد أعلن عن توقيع الاتفاق مساء أمس في نيويورك خلال حفل حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

كان ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من 10 دول بينها اليابان. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى الدخول في اتفاقات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.

وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن اليابان ستخفض الرسوم على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 7.2 مليار دولار، كما ستُطبق اليابان، وفقا للاتفاق الأولي، على السلع المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية إن "أنباء اليوم ستعزز النمو الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلسي وبخاصة بالنسبة للمزارعين الأمريكيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي".

وتابع"لكن هذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شامل سيتيح بعض استقرار التعاملات المطلوب بشدة ليس فقط لليابان والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين".