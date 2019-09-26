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    ترامب يمنع دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية للولايات المتحدة

    03:38 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    ترامب يمنع دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية للولايات المتحدة

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء دخول مسؤولي الحكومة الفنزويلية وقوات الأمن وأفراد أسرهم ومساعديهم إلى الولايات المتحدة.

    وأمر ترامب بتعليق دخول جميع أعضاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بدءا من مستوى نائب وزير أو أعلى.

    وينطبق تعليق الدخول على جميع ضباط الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني الفنزويلي برتبة كولونيل أو ما يعادلها وما فوق ، وعلى جميع أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية.

    كما أمر ترامب بتعليق دخول أفراد الأسر المباشرين للجماعات المذكورة وأي أجانب "يحصلون على مزايا مالية كبيرة" أو يعملون على دعم المسؤولين السياسيين والأمنيين في فنزويلا.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة مسؤولي الحكومة الفنزويلية

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