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    وزير الطاقة السعودي يؤكد إستعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز

    12:23 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    وزير الطاقة السعودي يؤكد إستعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز

    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

    القاهرة – مصراوي:

    أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استعادة القدرة الإنتاجية من الغاز، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

    وأضاف وزير الطاقة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن، 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.

    وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

    وأكد أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يوميًا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميًا، مُبينًا أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.

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