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    ترامب يهاجم الديمقراطيين والصحافة و"بايدن" بسبب مكالمة رئيس أوكرانيا

    11:08 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    ترامب يهاجم الديمقراطيين والصحافة و"بايدن" بسبب مكالمة رئيس أوكرانيا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء إنه يدعم تحقيقا شفافا في المعلومات التي تم نشرها، وذلك في إشارة إلى تسريبات حول المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، واعتبرها الديمقراطيون مخالفة تستوجب بدء تحقيقا قد يؤدي إلى عزل ترامب.

    وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بنيويورك إن المرشح المحتمل جو بايدن يهدد ومعه الديمقراطيين الرئيس الأوكراني، متهما الصحافة أيضًا بالانحياز ضد إدارته.

    كان ترامب قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن نص مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني والذي تم نشره، يظهر بأنه لم يكن هناك ضغط يمارس على كييف من أجل التحقيق في فساد محتمل في تعيين نجل خصم ترامب السياسي الديمقراطي جو بايدن في منصب بارز في شركة النفط والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014.

    فيما اعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة لتحقيق بشأن مساءلة ترامب.

    وأضافت في بيان "إصدار البيت الأبيض لملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

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