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البنتاجون يؤكد لبن سلمان استعداد واشنطن إرسال قوات دفاعية للسعودية

10:35 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
البنتاجون يؤكد لبن سلمان استعداد واشنطن إرسال قوات دفاعية للسعودية

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن بلاده على استعداد لإرسال قوات دفاعية أمريكية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف إسبر في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لا بد من كبح سياسة إيران العدوانية التي تزعزع استقرار المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "إن واشنطن ستقوم بكل ما في وسعها لمساعدة المملكة على الدفاع عن نفسها"، لافتًا إلى أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة تصعيد خطير تجاه العالم بأسره.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ارسال بطاريات صواريخ باتريوت وقوات أمريكية لمنطقة الخليج العربي، لحمايتها من الاعتداءات الإيرانية.

مارك إسبر البنتاجون السعودية محمد بن سلمان إيران

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