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بوينج تتوصل لأول تسويات مع أقارب ضحايا حادثة اندونيسيا

10:28 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
بوينج تتوصل لأول تسويات مع أقارب ضحايا حادثة اندونيسيا

طائرة بوينج 737

شيكاغو - (د ب أ)

توصلت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات لأول تسويات لتعويض ضحايا حادثة طراز 737 ماكس في اندونيسيا.

جاء ذلك وفقا لما أكدته محامية المدعين، الكسندرا وايسنر، اليوم الأربعاء، والتي صرحت بأنه تم التوصل إلى تسويات لـ11 من 17 موكلا من موكلي مكتبها.

وأضافت وايسنر:" أنا متفائلة بأننا سنتمكن من تسوية بقية المطالبات المتبقية في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على عدم الإفصاح عن قيمة التعويضات وتابعت أن بوينج لم تلزم نفسها بالاعتراف بالمسؤولية الضمنية في الاتفاق.

ورفضت بوينج الإجابة على سؤال عن هذا الموضوع.

كانت الحادثة وقعت لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس تابعة لشركة ليون اير في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي في اندونيسيا وتسببت في مقتل جميع من كان على متن الطائرة والبالغ عددهم 189 شخصا.

وفي العاشر من مارس الماضي، وقعت حادثة أخرى لطائرة من نفس الطراز في اثيوبيا وأسفرت عن مقتل 157 شخصا.

وتواجه بوينج في الوقت الراهن العديد من دعاوى التعويض من أقارب الضحايا.

وواجهت الشركة اتهامات بالتعجل في طرح منتجاتها في السوق وإهمال جانب السلامة فيها.

ويعد السبب الرئيسي للحادثتين حتى الآن هو وجود عيب في التحكم التلقائي وتعتزم بوينج إصلاح هذا العيب عن طريق برنامج تحديث.

شركة بوينج ضحايا الطائرة الاندونيسية 737 ماكس

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