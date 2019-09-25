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رئيس أوكرانيا يؤكد عدم تعرضه لضغوط خلال مكالمة مع ترامب

09:47 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
رئيس أوكرانيا يؤكد عدم تعرضه لضغوط خلال مكالمة مع ترامب

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

نيويورك - (د ب ا)

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكى اليوم الأربعاء أنه لم يتعرض لضغوط خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فتح تحقيق في تهم فساد ضد جو بايدن، منافس ترامب السياسي.

وقال زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب في نيويورك: "لم يدفعني أحد". وأضاف متحدثا بالإنجليزية "أنا آسف ..لكنني لا أريد ان أكون طرفا في الانتخابات الديمقراطية في الولايات المتحدة".

كما أوضح الرئيس الأوكراني أنه تم إذاعة نص المكالمة الهاتفية، قائلا "أعتقد أنكم قرأتموها."

من جانبه، أكد الرئيس ترامب على أنه يريد من أوكرانيا أن "توقف الفساد"، مجددا القول على أنه لم يكن هناك "ضغط" خلال المكالمة الهاتفية بشأن التحقيق مع بايدن.

فلوديمير زيلينسكى أوكرانيا دونالد ترامب الولايات المتحدة

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