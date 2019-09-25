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"الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعًا لإنهاء الطوارئ التي أعلنها ترامب على الحدود

07:39 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
"الشيوخ الأمريكي" يقر تشريعًا لإنهاء الطوارئ التي أعلنها ترامب على الحدود

مجلس الشيوخ الأمريكي

القاهرة – مصراوي:

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعًا لإنهاء حالة الطوارئ الأمنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الحدود، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوزعربية".

وأعلن ترامب، في فبراير الماضي، حالة "الطوارئ الوطنية" في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود على المسكيك، قال إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بواشنطن، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أميركا.

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيستخدم صلاحياته التنفيذية لتمويل الجدار.

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