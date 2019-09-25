  • عاجل:صمود مؤقت.. لماذا ارتفعت مؤشرات البورصة اليوم بعد خسائر حادة؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب هجوم أرامكو السعودية

    ولاة السودان العسكريين يطلبون إعفاءهم واختيار مدنيين

    07:08 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    ولاة السودان العسكريين يطلبون إعفاءهم واختيار مدنيين

    السودان

    الخرطوم - )أ ش أ(

    طالب ولاة الولايات السودانية المكلفون، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات، مشيرين إلى أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها.

    وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الولاة أكدوا، خلال اجتماعهم الذي انعقد اليوم في ديوان الحكم الاتحادي برئاسة دكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي، أنه آن الأوان لاختيار ولاة مدنيين للولايات، بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

    وشدد الولاة على أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف طالت فترته، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي بإصدار قرار الإعفاء، بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.

    من جانبه، وجه وزير وزارة الحكم الاتحادي، ولاة الولايات بمعالجة قانون الإدارة الأهلية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لوجودها مما يقتضي معالجة قانونها.

    هذا المحتوى من

    السودان يوسف آدم الضي الخرطوم حكومة السودان وزارة الحكم الاتحادي السودانية

    الخبر التالى:

    تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بدولة الاحتلال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان