لجنة الاستخبارات بـ"النواب الأمريكي": فحوى مكالمة ترامب مع زيلينسكي تدينه

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، "تدينه أكثر من المتوقع"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

كشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية المُثيرة للجدل التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، والتي دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تقديم بإجراء تحقيقات قد تمهد إلى بدء عملية إقالة الرئيس الجمهوري، وسط اتهامات بأنه استخدم منصبه للحصول على دعم سياسي من دولة أجنبية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن النص الذي كشف عنه ليس تفصيليًا ولكنه نسخة مُنقحة، لذا لا يجوز مناقشتها.

وفيما يلي نستعرض ما جاء في نص المكالمة الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية..

حسب نص المكالمة، فإن ترامب قال لنظيره الأوكراني نصًا "قدم لنا معروفًا"، وطالبه بالتواصل مع المُدعي العام ويليام بار، ومحاميه الخاص رودي جولياني، من أجل فتح تحقيق بشأن قضايا فساد متعلقة بنائب الرئيس السابق جو بايدن، ونجله هانتر، الذي كان أحد المسؤولين في شركة طاقة كبيرة في أوكرانيا.

قال ترامب لزيلينسكي إن هناك الكثير من الأقاويل التي تدور حول نجل بايدن، وأخبره بأن هناك مزاعم بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق أوقف التحقيق بشأن قضايا الفساد التي تورط فيها ابنه، بينما كان في منصبه.

وأضاف: "لذا، ما سوف تفعله مع المدعي العام سيكون عظيمًا".

وتابع: "أود أن أطلب من المدعي العام أن يتحدث إليك، أو إلى أحد العاملين معك، لكي نتوصل إلى حل يُنهي ذلك".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تكن على دراية بالمكالمة التي جرت بين ترامب وزيلينسكي، حسبما نقلت سي إن إن.