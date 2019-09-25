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    الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

    06:21 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

    الجيش الليبي _أرشيفية

    طرابلس - أ ش أ

    أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس.

    وذكرت غرفة عمليات الكرامة - في بيان أوردته بوابة أفريقيا - أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين.

    وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".

    وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية، خاصة بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.

    ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية.

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    اسقاط طائرة تركيا الجيش الليبي أحمد المسماري

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