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    رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور المناطق المتضررة جراء الزلزال

    05:07 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور المناطق المتضررة جراء الزلزال

    رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا

    إسلام آباد - أ ش أ

    زار رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا اليوم الأربعاء، المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية "آزاد جامو وكشمير".

    وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية نقلا عن مدير عام إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قوله إن باجوا أكد أنه سيتم استعادة الحياة الطبيعية في أسرع وقت وسيتم تقديم المساعدة الكاملة للإدارة.

    يذكر أن 37 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 500 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ووقع مركزه بالقرب من مدينة "ميربور" الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

    وشعر بالهزة الأرضية سكان العديد من المدن ومنها إسلام آباد ولاهور وحتى العاصمة الهندية نيودلهي، ولحق الضرر الأكبر بمدينة ميربور، حيث أدت الهزة إلى تصدع الطرق وانهيار العديد من المباني.

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