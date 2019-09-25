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    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الأيرلندي الأوضاع في "كشمير"

    04:40 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الأيرلندي الأوضاع في "كشمير"

    وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

    نيويورك - أ ش أ

    بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال لقائه وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني الأوضاع الراهنة في إقليم "كشمير" - المتنازع عليه مع الهند.

    وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - التي بثت النبأ اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية قريشي ، التقى نظيره الأيرلندي، على هامش اجتماعات الدورة" 74 " للجمعية العامة للأمم المتحدة في "نيويورك" حيث أعرب عن قلقه بشأن المواطنين الكشميريين المحاصرين منذ خمسين عاما، مناشدا المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره لحل النزاع في كشمير "العالق".

    كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية بين باكستان وإيرلندا وسبل تنميتها، واتفق الطرفان على مواصلة العمل ، واتخاذ الخطوات الفعالة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات : التجارة والاقتصاد والسياسة والأمن والدفاع والتعليم والثقافة.

    يشار - في هذا الصدد - إلى أن التوترات بين الجارتين "النوويتين" تصاعدت حول إقليم كشمير ، الذي تتنازعان عليه ، في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم ، حيث أعلنت (نيودلهي) إلغاء المادة" 370 " من الدستور، والتي تمنح الولاية - ذات الأغلبية المسلمة - استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن.

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    شاه محمود قريشي باكستان إقليم كشمير الهند

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