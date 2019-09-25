رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على الأمن والاستقرار في السعودية

الرياض - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، حرص بلاده على الأمن والاستقرار في السعودية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع عبد المهدي في جدة (على ساحل البحر الأحمر) استعرضا خلالها "مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً".

وأضافت "واس" أن رئيس الوزراء العراق أكد للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اللقاء "تضامن جمهورية العراق مع السعودية وحرصها على أمن المملكة واستقرارها".

وثمن خادم الحرمين الشريفين "ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء.

وقالت "واس" إن الجانبين السعودي والعراقي أكدا خلال اللقاء "على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة التي تستغرق ساعات عدة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن عبد المهدي كان قد وصل، في وقت سابق اليوم إلى السعودية في زيارة رسمية.

وكان المكتب الإعلامي لعبد المهدي، ذكر أمس في بيان، أن الزيارة ستستمر لعدة ساعات وتهدف لبحث "العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة"، إلى جانب "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".