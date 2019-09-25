البيت الأبيض يفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس الأوكراني

كتبت- هدى الشيمي:

أفرج البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه المُحتمل في الانتخابات الأمريكية المُقبلة.

وحسب النسخة التي كشف عنها البيت الأبيض، فإن ترامب دعا زيلينسكي بأن يطلب من حكومته التواصل مع محاميه الخاص رودي جولياني والمدعي العام ويليا بار من أجل إعادة فتح التحقيقات بمزاعم الفساد المتعلقة بنائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله هانتر.

قال البيت الأبيض إن النسخة التي كشف عنها ليست نسخة مُفصلة حتى يتم مناقشتها.

وقد اعترف ترامب بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني في يوليو الماضي، بعد انكاره للأمر.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي قد تقدمت، أمس الثلاثاء، بطلب لبدء إجراءات إقالة الرئيس الأمريكي، وفتح تحقيق بشأن مزاعم استخدامه لمنصبه بهدف الحصول على دعم سياسي من دولة أجنبية.