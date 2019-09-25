الإمارات تغيث 50 ألف متضرر من فيضانات السودان

أبوظبي - أ ش أ

تواصل الإمارات عبر فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف في عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 30 ألف أسرة سودانية أي حوالي 150 ألف شخص.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات، وبدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي أفرزتها الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اليوم الأربعاء، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الإماراتي الدكتور إبراهيم البدوي ثمن - خلال لقائه السفير السوداني لدى بلاده حمد محمد حميد الجنيبي، دور الإمارات الكبير ووقوفها مع الشعب السوداني في تقديم المساعدات.

وسيرت مؤسسة خليفة الإنسانية قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بولاية النيل الأبيض التي تقع وسط السودان وتعد من أكثر الولايات تضررا ، وشملت المساعدات 10 آلاف سلة غذائية تحتوي العناصر الغذائية الأساسية إضافة الى 358 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وقال مصدر مسؤول في وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نحن اليوم ننفذ المرحلة الثالثة من الإغاثة وموجودون في ولاية النيل الأبيض والقرى التابعة لها، وشاهدنا الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة ومعاناة السكان، إذ عملنا جنباً إلى جنب مع مفوضية العون الإنساني في السودان الشقيق على إغاثة أكثر من 50 ألف شخص في هذه المنطقة المنكوبة".

وأشار إلى أن الفريق الإغاثي نفذ المرحلة الأولى في منطقتي الجيلي وودرملي وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي و400 خيمة إيواء للعوائل التي فقدت منازلهم، والمرحلة الثانية في ولاية الجزيرة وتم توزيع 6 آلاف طرد غذائي مع 200 خيمة إيواء.