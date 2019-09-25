بوتين يدعو لحوار بين مادورو والمعارضة في فنزويلا

موسكو- (أ ف ب):

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الى مواصلة الحوار مع المعارضة محذرا من أن رفض ذلك قد يهدد أكثر البلاد ويفاقم أزمتها.

ولدى استقباله مادورو في الكرملين أكد بوتين دعمه لنظام مادورو لكنه قال أيضا إن على الرئيس الفنزويلي أن يكون منفتحا على الحوار مع معارضيه.

وأعلن بوتين "لا شك في أننا ندعم الحوار الذي تجريه وحكومتك مع قوى المعارضة".

وتابع "نعتقد أن رفض الحوار غير منطقي ويضر بالبلاد ويهدد الشعب" الفنزويلي.

وأشاد بوتين بالتعاون المتزايد بين البلدين مضيفا أن روسيا تنوي ارسال إلى فنزويلا 1,5 مليون لقاح ضد الإنفلونزا "في المستقبل القريب".

كما أشاد مادورو بالتعاون الثنائي قائلا "معا يمكننا تخطي هذه العقبات".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وسوء الإدارة والعقوبات الأميركية، ويسعى مادورو للحصول على دعم حلفائه بعد فوزه بولاية ثانية العام الماضي.

ولم تعترف معظم الأسرة الدولية بنتائج هذا الاقتراع.

وألقت واشنطن بثقلها في حملة لإطاحة مادورو ودعمت معارضه الرئيسي خوان غوايدو.

ودافعت دول بقيادة روسيا والصين عن مادورو.

وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على كراكاس لتقويض نظام مادورو ودعت موسكو إلى وقف دعمها للرئيس الفنزويلي، لكنها رفضت.