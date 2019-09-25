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    البحرين وكازاخستان يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

    01:01 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    البحرين وكازاخستان يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

    فوزية بنت عبد الله

    كازاخستان/المنامة - أ ش أ

    أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل أن العلاقات مع كازاخستان تشهد تطورًا مستمرًا يرتكز على السعي والتوجه نحو تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمت بين البلدين، وذلك في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.

    ونقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، عن زينل إشارتها - خلال لقائها بنظيرها الكازاخستاني نورلان نعماتولين - إلى حرص السلطة التشريعية في البحرين على تعزيز التعاون البرلماني مع كازاخستان، وتوسعة أطر التنسيق ومواصلة الحوار المشترك، بناءً على المصالح المتبادلة والأهداف الواحدة وبما يصب في تحقيق الازدهار.

    وأعربت عن تقديرها لمواقف كازاخستان إزاء الخطوات والإجراءات التي تتخذها البحرين في سبيل المحافظة على أمنها واستقرار، ومساندة مواقف المملكة في الدفاع عن سيادتها ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية.

    ومن جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الكازاخستاني عن إعجابه بما حققته البحرين من إنجازات في مسيرتها الديمقراطية وتقدمها الحضاري اللافت، ومبادراتها الإنسانية الرائدة، وما نتج من إرساء لدولة المؤسسات والقانون وتعزيز الشفافية والحريات العامة.

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    فوزية بنت عبد الله البحرين كازاخستان

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