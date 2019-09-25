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مقتل وإصابة 10 مدنيين في انفجار جنوب أفغانستان

11:36 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
مقتل وإصابة 10 مدنيين في انفجار جنوب أفغانستان

انفجار

كابول - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار في ولاية قندهار الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل بينهم صحفي وطفل وإصابة 6 مدنيين من بينهم سيدة وطفل.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن قنبلة زرعت من قبل مقاتلي طالبان انفجرت مساء أمس الثلاثاء في الحي الرابع من مدينة قندهار، بالقرب من مكتب الحملة الانتخابية للرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني.

ولم تعلق جماعة طالبان على الحادث حتى الآن.

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انفجار أفغانستان وزارة الداخلية الأفغانية قنبلة حركة طالبان

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