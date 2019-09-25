الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم وزير شئون القدس، وسيدة، وخمسة أطفال.

وأفاد نادي الأسير، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين بينهم وزير شئون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كما استدعت محافظ القدس عدنان غيث، بالإضافة إلى خمسة مواطنين من محافظة الخليل وثلاثة آخرين من نابلس وطفلين من قلقيلية وطفل من بيت لحم ومواطن واحد من كل من اريحا وجنين.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بحي بطن الهوا في وسط مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على إحدى البنايات، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددًا من الشقق السكنية في الحي ذاته.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.