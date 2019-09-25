ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع الهند قريبًا

نيودلهي - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبرم قريبا اتفاقًا تجاريًا مع الهند، على أن يتبعه إبرام اتفاق أكبر في وقت لاحق، وأن كلا من واشنطن ونيودلهي قد نون على وشك إيجاد تسوية للنزاعات الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودى"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك حسبما أوردته صحيفة (ذا إيكونوميك تايمز) الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة، أن الإعلان عن إبرام صفقة تجارية إلى جانب إبرام اتفاق تجاري أكبر هو أمر يريد الرئيس الأمريكي أن ينسب الفضل فيه إلى نفسه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في غضون عام أو أكثر.

من جهته.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية "رافيش كومار" أمس الأول الاثنين: "إن ترامب ومودي قد توصلا إلى تفهم واسع النطاق - خلال آخر لقاء لهما - بشأن ضرورة إيجاد تسوية عاجلة للقضايا المتعلقة بالتجارة على وجه السرعة"، موضحًا أنه تجري حاليا نقاشات في هذا الشأن ، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المناقشات بين الولايات المتحدة والهند، استعادة (نظام الأفضليات المُعمم)، والذي بموجبه تستأنف الهند فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب فرض الرسوم التفضيلية.

كانت الهند قد قامت بتصدير ما قيمته 5.6 مليار دولار من السلع بموجب هذا النظام العام الماضي.. وتتوخى نيودلهي الحذر بشأن تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذ تخشى من إغراق أسواقها بالسلع الصينية.