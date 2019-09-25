ناشطة المناخ السويدية تونبرج تفوز بـ"جائزة نوبل البديلة"

ستوكهولم- (د ب أ):

تم اختيار ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج كواحدة من أربعة فائزين بجائزة يطلق عليها عادة "جائزة نوبل البديلة".

وقالت مؤسسة "رايت ليفليهود أوورد" المانحة للجائزة، والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إنه تمت الإشادة بتونبرج بسبب "إلهام وتضخيم المطالب السياسية لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة تعكس الحقائق العلمية".

وفي أغسطس عام 2018، بدأت تونبرج، 16 عاما، "إضرابا مدرسيا" أمام البرلمان السويدي أثار حركة يقودها الشباب قامت بتنظيم إضرابات من أجل المناخ في جميع أنحاء العالم تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وقالت المؤسسة المانحة للجائزة إن لجنة التحكيم فاضلت بين 142 مرشحا من 59 دولة مختلفة هذا العام.