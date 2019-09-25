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    إصابة عدد من أفراد الشرطة إثر انفجار حافلة في تركيا

    09:05 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    إصابة عدد من أفراد الشرطة إثر انفجار حافلة في تركيا

    انفجار حافلة في تركيا

    أنقرة - أ ش أ:

    أعلن محافظ مدينة أضنة بجنوب تركيا، محمود دمرداش، إصابة عدد من عناصر الشرطة، إثر انفجار قنبلة بدائية في حافلة للشرطة في المقاطعة.

    وقال المحافظ التركي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - "أصيب عدد من رجال الشرطة في انفجار حافلة باستخدام عبوة ناسفة في منطقة يوريجير، وتم نقلهم إلى المستشفيات" ، وأكد أن حالتهم الصحية ليست في خطر.

    وفي بيان لمكتب المحافظ ، جاء فيه أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار ، وأن الشرطة المسلحة قامت بتطويق المنطقة ، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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