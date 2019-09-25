إصابة عدد من أفراد الشرطة إثر انفجار حافلة في تركيا

أنقرة - أ ش أ:

أعلن محافظ مدينة أضنة بجنوب تركيا، محمود دمرداش، إصابة عدد من عناصر الشرطة، إثر انفجار قنبلة بدائية في حافلة للشرطة في المقاطعة.

وقال المحافظ التركي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - "أصيب عدد من رجال الشرطة في انفجار حافلة باستخدام عبوة ناسفة في منطقة يوريجير، وتم نقلهم إلى المستشفيات" ، وأكد أن حالتهم الصحية ليست في خطر.

وفي بيان لمكتب المحافظ ، جاء فيه أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار ، وأن الشرطة المسلحة قامت بتطويق المنطقة ، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.