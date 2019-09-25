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    الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

    08:42 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

    فادي الهدمي

    رام الله - (د ب أ):

    قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الأربعاء وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي.

    وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن اعتقال الهدمي تم بعد مداهمة منزله في القدس، علما بأنه سبق اعتقاله عدة مرات منذ تعيينه في منصبه في أبريل الماضي.

    وأضافت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أيضا محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث للتحقيق، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

    واعتبرت حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، أن "اعتقال الهدمي واقتحام منزل غيث يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها".​

    فادي الهدمي اعتقال وزير القدس الشرطة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية

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