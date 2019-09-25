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    الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة نوبل البديلة" اليوم في السويد

    07:19 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة نوبل البديلة" اليوم في السويد

    اليوم الإعلان عن الفائزين بـجائزة نوبل البديلة

    ستوكهولم - (د ب أ):

    من المقرر أن يتم الإعلان اليوم الأربعاء عن الفائزين بجوائز "رايت ليفليهود أوورد"، التي تسمى كذلك جائزة نوبل البديلة.

    وقالت مؤسسة رايت ليفليهود أوورد، ومقرها ستوكهولم، إن لجنة التحكيم نظرت في 142 مرشحا من 59 دولة لهذا العام.

    وتم إطلاق هذه الجائزة تكريما لإنجازات في مجالات حقوق الإنسان وحماية البيئة والسلام.

    وجرى الإعلان عنها لأول مرة عام 1980 ، ولم تكن مرتبطة بجوائز نوبل التي قدمها الصناعي السويدي ألفريد نوبل.

    وفاز بها العام الماضي شخصيات من جواتيمالا والسعودية وبوركينافاسو وغيرها.

    جائزة نوبل البديلة السويد جوائز رايت ليفليهود أوورد ستوكهولم
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