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    رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة

    07:02 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة

    شينزو آبي

    طوكيو - (د ب أ):

    ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفا إياه بأنه "جريمة جديرة بالازدراء للغاية"، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن إلقاء اللوم على أي بلد في ذلك الهجوم.

    وقال: "الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة".

    كانت السعودية والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية ذلك الهجوم.

    ومن ناحية أخرى، أشاد آبي بإعلان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي أن إيران لا تخطط لامتلاك أو حيازة أو امتلاك أسلحة نووية.

    وخلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء ، قال آبي لروحاني إن طوكيو تتوقع من طهران أن تلعب دورا بناء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد هجوم 14 سبتمبر.

    شينزو آبي الأمم المتحدة شركة أرامكو هجوم ارهابي

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