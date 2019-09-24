ترامب بعد بدء الديمقراطيين إجراءات عزله: "تحرش رئاسي"

القاهرة – مصراوي:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس ببدء إجراءات عزله بمثابة "تحرش رئاسي"

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد مؤتمر صحفي لبيلوسي "تحرش بالرئاسة".

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي، قالت إن إجراءات عزل ترامب ستبدأ بسبب انتهاك مزعوم للسلطة في الولايات الأمريكية.

واعتبرت بيلوسي أن إدارة الرئيس ترامب تقوض الأمن القومي الأمريكي، وذلك بعد اتصال جمع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبه فيه بالضغط على مرشحه المنافس في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجل الأخير.

وكان الرئيس الأمريكي اعتبر في تغريدة سابقة أن الإجراءات من أجل عزله، سوف تعزز من فرص إعادة انتخابه.

وطالب الرئيس الأمريكي في المكالمة الهاتفية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من نظيره الأوكراني الضغط على بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجله، بشأن استثماراته في أوكرانيا.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، إلا أن بيلوسي، التي عارضت دائمًا البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن.

وكان ترامب اعتبر في وقت سابق اليوم اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن أمرًا "سخيفًا"، بحسب ردّ قاله في نيويورك حيث يتم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.