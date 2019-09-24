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    اليوم.. الديمقراطيون يعلنون موعد أولى جولات عزل ترامب

    10:39 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    اليوم.. الديمقراطيون يعلنون موعد أولى جولات عزل ترامب

    دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    أكدت صحيفة ديلي بيست، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستعلن بعد ظهر الثلاثاء، بتوقيت الولايات المتحدة، أن الديمقراطيين في مجلس النواب سوف يتحركون لبدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بعد اتصاله بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي طالبه فيه بالضغط على مرشحه المنافس في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجل الأخير.

    وطالب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني الضغط على بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجله، بشأن استثماراته في أوكرانيا.

    وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

    وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، إلا أن بيلوسي، التي عارضت دائمًا البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن.

    وكان ترامب اعتبر في وقت سابق اليوم اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن أمرًا "سخيفًا"، بحسب ردّ قاله في نيويورك حيث يتم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ترامب الولايات المتحدة انسي بيلوسي
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