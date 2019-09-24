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    تحرير مواطن سعودي احتجزه الحوثيون لمدة 4 سنوات

    10:28 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    تحرير مواطن سعودي احتجزه الحوثيون لمدة 4 سنوات

    ميليشيات الحوثي _أرشيفية

    الرياض - (د ب أ)

    قال التلفزيون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأمن السعودي نجح في تحرير المواطن ناصر الذروي، الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات.

    وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أسرة الذروي استلمت ابنها المحرر مباشرة بعد وصوله إلى مطار جدة.

    وذكرت تقارير سابقة أن الذروي اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين، وتعرض للتعذيب في سجون الميليشيات، رغم وضعه الصحي الصعب.

    يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية من ايدي الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ عام 2014.

    الحوثيين السعودية ناصر الذروي الرياض
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