بي بي سي ترصد دواعش تستغل هاشتاجات خاصة بمصر

القاهرة - (مصراوي)

كشف تحليل لهئية الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك جماعات مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي استخدمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المصريين على دعم الجماعات الجهادية.

وتحدث محللون عن أن هناك أعدادا ضخمة من التغريدات على تويتر في الأيام الأخيرة جاءت من حسابات كانت خاملة فضلا عن أخرى تم إنشاءها حديثا في محاولة فجة للسيطرة على الحديث الذي يدور على تويتر.

تحدث تحليل بي سي سي تراجع إحدى الهاشتاجات بشدة في الترتيب بعد حذف الحسابات "الاسبام" أو المزيفة.

قالت بي بي سي إن تحليلها أظهر أن هناك حسابات موالية لتنظيم داعش الإرهابي نشرت مقاطع فيديو دعائية وربطها بالهاشتاجات الخاصة بمصر والمنتشرة في الفترة الأخيرة.

ورصدت بي بي سي ما لا يقل عن 20 حسابا مؤيدا لداعش تعيد نشر فيديوهات الدواعش.

أشار تحليل بي بي سي إلى ما رصده الأكاديمي مارك أوين جونز بوجود أعداد هائلة من الحسابات التي تم إنشائها في سبتمبر الجاري والتي تعمل على نشر الهاشتاجات، وقال إن هذه الحسابات تعيد نشر التغريدات المربوطة بالهاشتاجات. وأشار إلى أن الحساب الواحد غرد نحو 13 ألف مرة.

وقال جونز إن الغالبية العظمى من هذه الحسابات لم تكشف عن مكانها.

كما رصدت الكاتبة إرين غالغر في مدونتها على "ميديم" وجود أعداد هائلة من الحسابات المزيفة التي دعمت هاشتاج خاصة بميدان التحرير في اليومين الأخيرين، وكلها تنشر محتوى متطابق تقريبا.

وقالت غالغر إن الكثير من هذا الحسابات تم إنشاءها حديثا وهي تحمل أسماء مشابهة للأسماء الغربية وبها أرقام في نهايتها.