الجبير: نبحث الخيار العسكري للرد على هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، إن التحقيات الأولية أظهرت أن الأسلحة التي استخدمت في هجوم أرامكو السعودية كانت إيرانية الصنع.

وأضاف الجبير في تصريحات خلال جلسة حوارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة تسعى لتقديم "أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو".

وأضاف بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية أن السعودية لن "تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران"، مشيرًا إلى أن الرياض تواصل العمل مع الحلفاء حتى تكون للمملكة خيارات مناسبة للتعامل مع طهران.

كما أعلن الجبير أن السعودية تبحث الخيار العسكري للرد على هجوم أرامكو، لكنه لن يكشف عن تلك الخيارات العسكرية.

وتطرق الجبير إلى الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الغربية الكبرى عام 2015 مع إيران، معتبرا أنه "كان اتفاقا ضعيفا ويجب تعديله".

واتهم المسئول السعودي إيران بدعم الإرهاب والتخدل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مضيفًا أنها تزود حزب الله في لبنان ومليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ البالستية.

وحول الأزمة في اليمن قال الجبير إنه متفائل بأن حلا قريبا سيحدث، دون توضيح نوعية هذا الحل.

كما أشار إلى أنه يجب تطبيق حل الدولتين كمدخل لتسوية القضية الفلسطينية.