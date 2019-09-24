التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا سقط في صعدة

الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إن ميليشيا الحوثي أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، اليمنية باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وقال المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي في بيان له اليوم إن "الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

وأكد المالكي"استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في اليمن".

وأشار المالكي إلى "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وكان العقيد المالكي أعلن "أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت الخميس الماضي محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وكانت الرياض أعلنت في الرابع عشر من الشهر الحالي السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد هاتان المنشأتان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.