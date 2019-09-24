إيران تندد بما تضمنه بيان بريطانيا والمانيا وفرنسا بشأن هجوم أرامكو

طهران - (د ب أ)

نفت وزارة الخارجية الايرانية ما تضمنه بيان بريطانيا والمانيا وفرنسا مما وصفتها بالمزاعم عن مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأت شركة ارامكو السعودية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية، اذ تندد بشدة وتنفي المزاعم غير المسؤولة لرؤساء بريطانيا وفرنسا والمانيا فيما يخص هجوم الحكومة اليمنية المسلح على المنشآت السعودية، تؤكد أن توجيه الاتهامات بشان ضلوع دولة اخرى في هجوم تم خلال حرب شاملة بين الجانبين السعودي واليمني، والتي اعلن الطرف اليمني رسميا مسؤوليته في هذا الهجوم، يشكل في حد ذاته اجراء استفزازيا ومدمرا للغاية؛ فضلا عن ان هذا الاجراء لا يقوم على اي تحقيق ومن دون تقديم اي دليل او وثيقة، بل يرتكز فقط على اجتهادات مثيرة للسخرية"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

واضاف البيان : ان الامور المدرجة في هذا البيان، حول الاتفاق النووي والتاكيد على اجراء مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الايراني والتي اشير اليها بصورة اكثر وضوحا واشد خطورة في تصريحات رئيس وزراء بريطانيا السيد بوريس جونسون، يشكل نقضا سافرا لنص وروح الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة".

وقال البيان " الاختبارات الصاروخية الايرانية تمت تسويتها في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي .

كان فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد اصدرت بيانًا مشتركًا أمس الاثنين حملت فيه إيران المسؤولية عن الهجوم على منشأت ارامكو هذا الشهر،وقالت " لا يوجد تفسير معقول اخر ،و نحن نؤيد التحقيقات الجارية للتوصل الى مزيد من التفاصيل."

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو الماضي من تلك الاتفاقية وتفرض عقوبات صارمة على إيران.