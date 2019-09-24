لدعم اللاجئين.. أردوغان يطالب المجتمع الدولي بمليارات جديدة

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل جهودًا لإيجاد حلولًا إنسانية وعاجلة لأبرز القضايا العالمية، لافتًا إلى أن أنقرة ستستمر في تقديم الدعم لجهود العدل والأخلاق والضمير.

وأضاف أن تركيا هي الدولة المتضررة بشكل أكبر من تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في قلب أنقرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي ألحقت ضررًا وحيدًا بالتنظيم الإرهابي خلال عملية درع الفرات.

وأكد أردوغان أن بلاده تستضيف ملايين من الذين هربوا من الصراعات والظلم، لافتًا إلى أن أنقرة انفقت أكثر من 40 مليار دولار على مدار سنوات، بينما تلقت حوالي 3 مليارات يورو فقط، وهو ما يجعل بلاده تحتاج لمزيد من الأموال.

وأضاف أنه من الممكن إعادة 3 ملايين سوري إلى بلادهم في المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة، في حال تم تعاون قوي وعادل بين بلاده وواشنطن وروسيا.

واستطرد أردوغان أن تركيا تعتزم عقد مؤتمر دولي بمشاركة عمان والأردن، في جينيف، ديسمبر المقبل.

وأكد أن فلسطين تتعرض لظلم كبير، جراء ما يحدث من انكماش رقعة أرضها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.