أردوغان: امتلاك أسلحة نووية يجب أن يكون متاحا للجميع أو ممنوعا عن الجميع

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأمم المتحدة خصصت تلك الجلسات لتحقيق العدل والحفاظ على حق الجميع في التعليم والقضاء على الفقر.

وأضاف في كلمته، في اجتماع الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن العالم أكبر من خمسة دول تتحكم به، ولا بد من تغيير العقليات والمؤسسات والقواعد حتى يتحقق العدل في المنطقة.

وأكد أردوغان، أن حالة عدم العدل بين القوى النووية والدول التي يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، وحجبها عن الآخرى يجب أن يتغير، فإما السماح للجميع بامتلاك أسلحة نووية أو حجبه عن الجميع.

وعبر الرئيس التركي عن انزعاجه من امتلاك بعض الدول قوة نووية في الوقت الذي تمنع فيه بلدان أخرى عن امتلاك مثل تلك القوة النووية.

توافد القادة ورؤساء الحكومات، منذ قليل، إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك الرئيس السيسى فى اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة السادسة على التوالى.