ترامب: بفضل سياستنا انخفضت نسبة البطالة وازدادت إيراداتنا

كتبت- هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن السياسات التي اتبعتها إدارته ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

قال ترامب، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، إن سياسات إدارته الاقتصادية ساعدت على انخفاض نسبة البطالة وزيادة الإيرادات.

وتابع: "ارتفعت الأجور،نصف مليون أمريكي خرجوا من دائرة الفقر، ونجري العديد من الاصلاحات الاقتصادية، ونشارك في حملة لتحسين أوضاع التجارة الدولية".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده باتت أقوى دولة في العالم، بالنظر إلى أنها تمتلك جيش قوي أنفقت على تعزيزه أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي.