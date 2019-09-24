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ترامب : الولايات المتحدة أصبحت أقوى دولة في العالم

04:22 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
ترامب : الولايات المتحدة أصبحت أقوى دولة في العالم

دونالد ترامب

كتبت- هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى دولة في العالم، بعد أن أنفقت حوالي 2.3 مليار دولار لإعادة بناء الجيش.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمته أمام القادة والزعماء في انطلاق فعاليات الدورة الـ 74 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تتمنى ألا تستخدم هذه القوة ضد أي جهة.

وتابع: " يعلم الأمريكيون إنه على دولتنا أن تبقى قوية، وثرية من حيث التفكير والافكار، الولايات المتحدة تدافع عن تقاليدها وهويتها الخاصة".

واشنطن دونالد ترامب الولايات المتحدة

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