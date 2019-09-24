بعد رفض تعليق البرلمان البريطاني.. جونسون يدعو لإجراء انتخابات

القاهرة- (مصراوي):

دعا رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات بعد قرار المحكمة العُليا رفض تعليق أعمال البرلمان، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صرّح جونسون بأنه سيحترم قرار المحكمة الذي اعتبر أن تعليق البرلمان كان مخالفًا للقانون.

وقال جونسون من نيويورك، حيث يُشارك حاليًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يوافق على قرار المحكمة وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

واكّد جونسون أن "الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر".

ويُتوقع أن يعود جونسون إلى لندن، حيث سيستأنف البرلمان أعماله غدا الأربعاء.