جوتيريش: هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به

القاهرة- (مصراوي):

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته أمام القادة بافتتاح أعمال الدورة الـ 74 بالجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، بالهجوم على منشآتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، وأكد أنه أمر لا يمكن القبول به.

وشدد جوتيريش على ضرورة وقف تهديد الصواريخ البالستية.

ومن المُقرر أن يتناول زعماء وقادة العالم، اليوم الثلاثاء العديد من القضايا والملفات خلال فعاليات الدورة الـ74، ومن بينها قضيتا فنزويلا وأزمة المناخ، علاوة على التوترات في بحر الخليج والخلافات مع إيران.

ومن بين الرؤساء الذين سيُلقون كلماتهم اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرازيلي جير بولسونارو، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتأتي المناقشة العامة بعد يوم من عقد الأمم المتحدة لقمة كبرى حول تغير المناخ.