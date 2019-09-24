سيناتور أمريكي لـ"سكاي نيوز": حان الوقت لعمل عسكري محدود ضد إيران

القاهرة- (مصراوي):

قال السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان لقناة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه حان الوقت لعمل عسكري محدود ضد إيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه النزاع مع إيران، لاسيّما بعد الهجوم على مُنشأتيّ نفط تابعتين لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو.

تتهم الولايات المتحدة والسعودية، إيران، بالوقوف وراء الهجوم. وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية وتُهدد برد عنيف في حال وُجّهت ضدها أي ضربة عسكرية.