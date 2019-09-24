  • عاجل:"تحقيق وإحالة للتأديب".. إجراء جديد لـ"الصيادلة" بشأن ملاك "19011"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    رئيس وزراء بريطانيا: سأحترم قرار المحكمة رغم عدم موافقتي عليه

    03:38 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    رئيس وزراء بريطانيا: سأحترم قرار المحكمة رغم عدم موافقتي عليه

    بوريس جونسون

    لندن- (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إنه سيحترم قرار المحكمة العليا بأن تعليقه للبرلمان كان مخالفا للقانون.

    وقال جونسون إنه لا يوافق على قرار المحكمة وإنه سيواصل مع بروكسل محاولاته لضمان اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

    وأوضح جونسون في نيويورك حيث يشارك حاليا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر".

    ومن المتوقع أن يعود جونسون إلى لندن، حيث سيستأنف البرلمان أعماله غدا الأربعاء.

    بوريس جونسون المحكمة العليا البريطانية رئيس وزراء بريطانيا

    الخبر التالى:

    قائد الجيش الجزائري يتهم مسؤولين كبارا بـ"التآمر" وخيانة الوطن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان