ماكرون ينتقد ناشطة البيئة تونبرج بسبب شكواها ضد فرنسا أمام الأمم المتحدة

باريس- (د ب أ):

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الناشطة البيئية السويدية الفتاة جريتا تونبرج، بسبب تقديمها شكوى أمام الأمم المتحدة ضد بلاده وأربع دول أخرى، تزعم فيها تقاعس هذه الدول عن التحرك من أجل حماية المناخ.

وطلبت تونبرج و15 طفلا آخرين من اللجنة المعنية بحقوق الطفل في الأمم المتحدة، أن تقضي بانتهاك الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا، لحقوقهم، حيث فشلت هذه الدول في التعامل مع الانبعاثات على النحو الواجب.

وقال ماكرون لمحطة "يوروب 1" الاذاعية، إن على النشطاء التركيز على "هؤلاء الذين يحاولون عرقلة الأمور... وأنا ليس لدي انطباع بأن الحكومة الفرنسية أو الألمانية تقوم اليوم بعرقلة الأمور".

وبحسب المكتب القانوني المعني بشؤون الأطفال، تم اختيار الدول الخمس لأنها أكبر الدول المتسببة في التلوث بين الموقعين على إجراء الشكاوى الخاص باللجنة الأممية.

وقال ماكرون: "عندما أرى أننا سنغلق جميع عملياتنا المتعلقة بالفحم، وأننا ننهي استخراج المواد الهيدروكربونية... فإنني لست متأكدا من أن ذلك هو الأسلوب الأكثر فعالية... عندما يكون لديك مواقف متطرفة للغاية، فإنها تعرضك لاستعداء المجتمع".

وسعى ماكرون إلى تصوير نفسه كقائد في إطار الجهود المبذولة من أجل مكافحة التغير المناخي، وانتقد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس.

وعلى الرغم من أن ماكرون كان استضاف تونبرج في قصر الإليزيه في فبراير الماضي، فقد انتقدت الفتاة السويدية فرنسا في يونيو بسبب سياستها التي تتعلق بالاحتجاج على المناخ.