أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

الشرطة الفرنسية تفتش شقة الملياردير الراحل جيفري إبستاين

02:12 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الشرطة الفرنسية تفتش شقة الملياردير الراحل جيفري إبستاين

جيفري إبستاين

باريس- (د ب ا):

أكد الادعاء في فرنسا اليوم الثلاثاء أن الشرطة قام بتفتيش شقة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، وذلك في إطار التحقيق في اتهامات الاغتصاب واغتصاب أطفال والتآمر .

وقال مكتب الادعاء في باريس إنه تم تفتيش مؤسسة لعارضات الأزياء في المنطقة الثامنة التي يقطنها الأثرياء بالمدينة.

وكان قد عثر على إبستاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ميتا في محبسه بأمريكا في أغسطس الماضي، عقب اتهامه باستغلال القاصرات جنسيا والتآمر. وقالت السلطات إن الوفاة سببها الانتحار.

ويشار إلى أن إبستاين كانت تربطه علاقات مع أشخاص ذوي نفوذ بالولايات المتحدة الأمريكية منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ويركز التحقيق الأولي في فرنسا على التوصل إلى ما إذا كانت أي من الجرائم التي تشملها القضية تم ارتكابها في فرنسا، أو تم ارتكابها في الخارج على أيدي مواطنين فرنسيين أو ضدهم.

جيفري إبستاين فرنسا الشرطة الفرنسية اغتصاب اغتصاب أطفال

الخبر التالى:

ماكرون ينتقد ناشطة البيئة تونبرج بسبب شكواها ضد فرنسا أمام الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان