الشرطة الفرنسية تفتش شقة الملياردير الراحل جيفري إبستاين

باريس- (د ب ا):

أكد الادعاء في فرنسا اليوم الثلاثاء أن الشرطة قام بتفتيش شقة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، وذلك في إطار التحقيق في اتهامات الاغتصاب واغتصاب أطفال والتآمر .

وقال مكتب الادعاء في باريس إنه تم تفتيش مؤسسة لعارضات الأزياء في المنطقة الثامنة التي يقطنها الأثرياء بالمدينة.

وكان قد عثر على إبستاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ميتا في محبسه بأمريكا في أغسطس الماضي، عقب اتهامه باستغلال القاصرات جنسيا والتآمر. وقالت السلطات إن الوفاة سببها الانتحار.

ويشار إلى أن إبستاين كانت تربطه علاقات مع أشخاص ذوي نفوذ بالولايات المتحدة الأمريكية منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ويركز التحقيق الأولي في فرنسا على التوصل إلى ما إذا كانت أي من الجرائم التي تشملها القضية تم ارتكابها في فرنسا، أو تم ارتكابها في الخارج على أيدي مواطنين فرنسيين أو ضدهم.