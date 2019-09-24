مجلس العموم البريطاني يعود للانعقاد غدا بعد إبطال قرار تعليقه

لندن- (د ب أ):

أعلن جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، أن المجلس سيعود للانعقاد غدا الأربعاء، وذلك بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعماله.

وقال بيركو للصحفيين أمام المحكمة إنه تواصل مع نواب بارزين عن جميع الأحزاب للإعداد لجلسة برلمانية لمناقشة الاقتراحات العاجلة والأمور الطارئة.

وأضاف أن هذا ليس بمثابة دعوة للمجلس للانعقاد لأن تعليقه لم يكن قانونيا، موضحا أن الجلسة لن تتضمن الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء، والتي عادة ما تتم في أيام الأربعاء.