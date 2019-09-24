أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

مجلس العموم البريطاني يعود للانعقاد غدا بعد إبطال قرار تعليقه

02:06 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
مجلس العموم البريطاني يعود للانعقاد غدا بعد إبطال قرار تعليقه

رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو

لندن- (د ب أ):

أعلن جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، أن المجلس سيعود للانعقاد غدا الأربعاء، وذلك بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعماله.

وقال بيركو للصحفيين أمام المحكمة إنه تواصل مع نواب بارزين عن جميع الأحزاب للإعداد لجلسة برلمانية لمناقشة الاقتراحات العاجلة والأمور الطارئة.

وأضاف أن هذا ليس بمثابة دعوة للمجلس للانعقاد لأن تعليقه لم يكن قانونيا، موضحا أن الجلسة لن تتضمن الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء، والتي عادة ما تتم في أيام الأربعاء.

جون بيركو مجلس العموم البريطاني بوريس جونسون

الخبر التالى:

فرع توماس كوك في ألمانيا: عملاء الشركة لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم خلال اليومين المقبلين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان