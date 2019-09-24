روسيا تتهم أمريكا بالامتناع عن منح تأشيرات لأعضاء من وفدها للأمم المتحدة

موسكو- (د ب أ):

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالامتناع عن منح تأشيرات لأعضاء من الوفد الروسي المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما حال بينهم وبين السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية.

ومن المفترض على وجه العموم أن تقوم الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، بتمكين المندوبين الرسميين من الحضور. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في سبتمبر من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن واحدا، على الأقل، من أعضاء الوفد الروسي الذين ذكرت التقارير أنهم لم يحصلوا على تأشيرة الدخول، وهو النائب البارز قسطنطين كوساتشيف، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية على خلفية دور روسيا في الأزمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية، إن رفض منح التأشيرات كان بمثابة "عدم احترام لا يحتمل" وعدم امتثال من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمر مباشرة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك.