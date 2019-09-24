ترامب يسخر من خطاب جريتا تونبرج: "تبدو شابة سعيدة جدا!"

واشنطن- (أ ف ب):

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطاب الناشطة البيئية جريتا تونبرج التي ألقت خطابا مؤثرا الاثنين أمام الامم المتحدة وكتب في تغريدة انها "تبدو شابة سعيدة جدا"، ما أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ألقت الشابة السويدية (16 عاما) التي أصبحت رمز تحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، الاثنين خطابا أمام قادة العالم الذين عقدوا قمة حول المناخ سائلة إيّاهم وصوتها يرتجف فيما حاولت حبس دموعها "كيف تتجرأون".

وقالت "يجب ان أكون في المدرسة في الجانب الآخر من المحيط". وتابعت "كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة". وتابعت "تنهار انظمة بيئية باكملها .. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرأون؟".

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة ساخرا "تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم. من الرائع جدا مشاهدتها!".

ونشر الرئيس الأمريكي المعروف باستخفافه بقضايا المناخ والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب جريتا تونبرج أمام الأمم المتحدة.

وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 16 ألف رد في خلال ثلاث ساعات، معظمها كانت تهاجم ترامب.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "دونالد ترامب يهاجم شابة بريئة، هذا أمر مقزز تماما" لكن آخرين اتهموا الشابة السويدية بانها تعرضت "لغسل دماغ".

وتواجد ترامب وتونبرج لفترة وجيزة في نفس القاعة عند وصولهما إلى القمة وأظهر شريط فيديو تونبرج تنظر بغضب الى الرئيس الأمريكي حين مر برفقة مساعديه.