رحلات توماس كوك تعاود التحليق في "دول الشمال"

ستوكهولم- (د ب أ):

عاودت الطائرات التابعة لشركة "توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا" التحليق، وذلك بعد يوم من إعلان مجموعة السياحة البريطانية "توماس كوك" إفلاسها.

وقال متحدث باسم شركة "فينج" التابعة لمجموعة "توماس كوك" في السويد، إن رحلات غادرت من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى تينيريفي بجزر الكناري، ومن مدينة جوتنبرج الساحلية على الساحل الغربي السويدي إلى بالما دي مايوركا، في إسبانيا.

وأعلنت شركة "أفينور" النرويجية لتشغيل المطارات أن رحلتين تابعتين لـ "توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا" أقلعتا من أوسلو، عاصمة النرويج، إلى بالما دي مايوركا وتينيريفي.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الشركات الاسكندنافية التابعة للمجموعة أنها ستستأنف عملياتها لأنها كانت "أفرعا مستقلة ومربحة في المجموعة".